HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Selama Ramadhan 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |14:02 WIB
Segini Pasokan Energi untuk Pembangkit Listrik Selama Ramadhan 2024
Pembangkit Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasokan sumber enegi untuk pembangkit listrik selama Ramadhan 2024.

Pasokan energi ini sebagai bahan bakar pembangkit untuk mendukung kehandalan pasokan listrik selama periode Ramadhan 2024.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, PLN EPI memastikan kecukupan bahan bakar pembangkit dengan terus memperkuat rantai pasok dan memperbaiki tata cara pemenuhan bahan bakar pembangkit.

“PLN EPI siap memberikan pasokan listrik yang handal selama periode Ramadhan tahun ini. Stok bahan bakar pembangkit saat ini berada dalam taraf aman,” kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (17/3/2024).

Iwan menegaskan, selain memperkuat pasokan bahan bakar, PLN EPI juga terus memantau bongkar muat hingga pengadaan yang semua terpantau secara digital.

Halaman:
1 2
