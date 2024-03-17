Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Ungkap Potensi Kemacetan di 3 Titik Ruas Tol pada Mudik Lebaran 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |17:06 WIB
Menhub Ungkap Potensi Kemacetan di 3 Titik Ruas Tol pada Mudik Lebaran 2024
Menhub Budi Karya Sumadi soal Mudik Lebaran 2024 (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut potensi kemacetan di tiga titik ruas tol saat mudik Lebaran 2024. Ketiganya adalah ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang.

Potensi tersebut berdasarkan pengamatan dan pemetaan Kementerian Perhubungan selama periode mudik Lebaran tahun ini.

“Kita memang mengamati atau memetakan kemungkinan kemacetan itu ada di tiga tempat. Pertama di Cipali, karena ada beberapa ruas yang mengecil. Lalu ada di Merak akan ada antrean dan satu lagi di Ketapang,” ujar Budi saat konferensi pers secara virtual, Minggu, (17/3/2024).

Tak hanya itu, Kemenhub juga telah mengidentifikasi potensi kepadatan di jalur laut. Di antaranya di kawasan Medan, Batam, Samarinda, hingga Sulawesi Selatan.

Sedangkan, moda transportasi udara otoritas akan fokus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365/mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129864/mudik-XJxm_large.jpg
Lebaran 2025, Pengiriman Sepeda Motor Pemudik Capai 2.066 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128914/mudik-o9rt_large.jpg
3,6 Juta Penumpang Naik Kereta Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128893/asdp-uvX0_large.jpg
Arus Balik Lebaran 2025 Lancar, Dirut ASDP: TBB Efektif Kurangi Antrean Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127346/pesawat_terbang-DSuQ_large.jpg
81 Ribu Pemudik Naik Pesawat pada Puncak Arus Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127298/mudik_lebaran-TMlU_large.jpg
Arus Mudik Lebaran 2025, Segini Jumlah Penumpang dan Kendaraan Tinggalkan Jawa ke Sumatera 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement