Menhub Ungkap Potensi Kemacetan di 3 Titik Ruas Tol pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut potensi kemacetan di tiga titik ruas tol saat mudik Lebaran 2024. Ketiganya adalah ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang.

Potensi tersebut berdasarkan pengamatan dan pemetaan Kementerian Perhubungan selama periode mudik Lebaran tahun ini.

“Kita memang mengamati atau memetakan kemungkinan kemacetan itu ada di tiga tempat. Pertama di Cipali, karena ada beberapa ruas yang mengecil. Lalu ada di Merak akan ada antrean dan satu lagi di Ketapang,” ujar Budi saat konferensi pers secara virtual, Minggu, (17/3/2024).

Tak hanya itu, Kemenhub juga telah mengidentifikasi potensi kepadatan di jalur laut. Di antaranya di kawasan Medan, Batam, Samarinda, hingga Sulawesi Selatan.

Sedangkan, moda transportasi udara otoritas akan fokus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) dan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.