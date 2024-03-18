Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beras Bulog Dioplos Jadi Kemasan Premium Gegara Harga Mahal, Begini Modusnya

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |11:02 WIB
Beras Bulog Dioplos Jadi Kemasan Premium Gegara Harga Mahal, Begini Modusnya
Beras Bulog Dioplos Jadi Beras Premium. (Foto: Okezone.com/MPI)
MALANG - Tingginya harga beras menjadi ladang cuan. Beras Bulog SPHP dikemas premium kemudian dijual di pasaran.

Kejadian ini pun berhasil dibongkar Kepolisian. Pengoplos yang diketahui berinisial EH (37), perempuan ibu rumah tangga warga Jalan Kubu, Dusun Krajan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih menyatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan yang diterima kepolisian, tersangka diketahui telah beroperasi mengemas ulang beras Bulog SPHP kemasan 50 kilogram, ke kemasan beras premium merek Raja Lele berukuran 25 kilogram dan Ramos Bandung dengan kemasan 5 kilogram.

"Jadi kalau di total dari mulai pengoperasian kurang lebih selama 5 bulan, yang bersangkutan sudah melaksanakan operasi," kata Imam Mustolih, saat rilis di Mapolres Malang, Senin pagi (18/3/2024).

Pelaku sendiri kata Imam, ditetapkan tersangka usai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi, termasuk dari seorang pegawai EH berinisial EAP (35) warga Mergosono, MIY (33) warga Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, dan satu orang saksi ahli dari Wakil Kepala Kantor Cabang Bulog Malang.

"Tersangka melaksanakan pengemasan kembali pengemasan kembali, dari beras bulog yang merupakan program SPHP kemasan 50 kilogram, dikemas ulang menjadi kemasan premium, yaitu dimasukkan di kemasan raja lele dengan kemasan 25 kilogram, dan kemasan Ramos Bandung dengan kemasan 5 kilogram," jelasnya.

Pelaku sendiri diketahui mulai membuka usaha penjualan beras sejak Oktober 2023 lalu. Alasannya saat itu mahalnya harga beras, membuatnya memiliki inspirasi berwirausaha membuka penjualan beras di gudang rumahnya bernama Toko Beras Rizky Zain, di Jalan Kubu RT 19 RW 2 Dusun Krajan, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, dibantu satu pekerjanya yakni EAP.

