HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Bulog di Gudang Turun, Pasokan hingga Lebaran Aman?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |19:23 WIB
Stok Beras Bulog di Gudang Turun, Pasokan hingga Lebaran Aman?
Stok beras bulog turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog mengalami penurunan. Saat ini, pasokan beras yang diamankan perusahaan 1 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap, menipisnya stok beras di gudang lantaran sudah digunakan untuk sejumlah program. Dua di antaranya adalah Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) atau operasi pasar dan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg).

“Yang bisa saya konfirmasi per hari ini beras Bulog sekitar 1 juta ton, ini agak menurun karena digunakan berbagai kepentingan (program),” ujar Bayu dalam forum Bicara BUMN, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024).

Kendati menurun, Bayu memastikan pihaknya akan terus memenuhi pasokan beras melalui serapan di dalam negeri dan impor dari negara mitra. Bahkan, dia menyebut stok yang tersisa bisa memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Lebaran 2024.

“Namun demikian Bulog akan menambahkan melalui pengadaan dalam negeri dan luar negeri,” paparnya.

Halaman:
1 2
