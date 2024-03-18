Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati! Angkutan Bus Bodong pada Mudik Lebaran 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |20:48 WIB
Hati-Hati! Angkutan Bus Bodong pada Mudik Lebaran 2024
Mudik Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPemudik pada lebaran 2024 khususnya pengguna angkutan bus diminta mewaspadai operasional angkutan Bus bodong. 

Menurut Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan, momen mudik lebaran memang merupakan hal sakral dan men jadi wajib bagi masyarakat Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim. 

“Jadi dengan momen usainya tahun politik banyak masyarakat yang ikut angkutan mudik gratis yang dari wakil rakyat kita. Tapi di sisi lain harus dilihat keabsahan kendaraannya atapun perusahaan penyewaannya, jangan sampai bodong dalam arti Surat Uji Kendaraannya tidak lengkap, STNK mati dan lain-lain,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/3/2024). 

Dia berharap aparat penegak hukum maupun regulator transportasi bisa menertibkan permasalahan ini. Sani beralasan, abainya regulasi yang berujung operasional angkutan bodong bisa mengakibatkan insiden di lapangan berakibat kepada masyarakat pemudik itu sendiri. 

“Kita tahu di luar momen mudik saja, ada tiga kecelakaan besar bus yang kalau mau ditelusuri, perusahaan angkutannya abai teerhadap regulasi. Tidak rutin uji KIR misalnya, ujungnya rem blong dan insiden lain yang merugikan pengguna angkutan bus,” ungkap Sani yang juga Ketua DPP Organda Bidang Angkutan Penumpang. 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
