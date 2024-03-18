JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tiket kereta api (KA) mudik Lebaran 2024 sudah terjual 1.526.012. Angka ini setara 47% dari total tiket KA jarak jauh yang disediakan, yakni 3.252.471.
Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan jumlah tiket yang terjual terpantau hingga Senin (18/3/2024). Dia memastikan, tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.
“Berdasarkan pantauan data pada Senin, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) hingga H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.526.012 tiket atau 47% dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.252.471 tiket,” ujar Joni, Senin (18/3/2024).
Berikut, kereta api jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran tahun ini:
1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)
3. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)