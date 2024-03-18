1,52 Juta Tiket Kereta Api Mudik Lebaran 2024 Sudah Terjual

1,52 juta tiket kereta api mudik lebaran sudah terjual (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tiket kereta api (KA) mudik Lebaran 2024 sudah terjual 1.526.012. Angka ini setara 47% dari total tiket KA jarak jauh yang disediakan, yakni 3.252.471.

BACA JUGA: Daftar Tarif Tol Trans Jawa Jelang Mudik Lebaran 2024

Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, mengatakan jumlah tiket yang terjual terpantau hingga Senin (18/3/2024). Dia memastikan, tiket yang terjual akan terus meningkat karena penjualan masih berlangsung.

“Berdasarkan pantauan data pada Senin, tiket KA jarak jauh yang terjual pada periode H-10 (31 Maret) hingga H+10 (21 April) adalah sebanyak 1.526.012 tiket atau 47% dari total tiket yang disediakan sebanyak 3.252.471 tiket,” ujar Joni, Senin (18/3/2024).

Berikut, kereta api jarak jauh favorit untuk periode Angkutan Lebaran tahun ini:

1. KA Airlangga relasi Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi (PP)

2. KA Bengawan relasi Pasar Senen - Purwosari (PP)

3. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)