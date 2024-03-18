Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Mudik Lebaran 2024, Jalan Tol Japek II Selatan Siap Dipakai

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |05:42 WIB
Jelang Mudik Lebaran 2024, Jalan Tol Japek II Selatan Siap Dipakai
Jalan Tol Mudik 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Raga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa masyarakat bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan untuk mudik lebaran 2024.

Mereka telah menyiapkan fungsionalisasi Jalan Tol Japek ii Selatan Segemen Sadang -Kutanegara sepanjang 8,5 Km.

“Kesiapan fungsionalisasi segmen Sadang-Kutanegara sudah dilakukan sejak arus mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru 2023,” terangnya dalam akun Instagram resmi PUPR Binaraga, Sabtu, 16 Maret 2024.

Dalam postingan tersebut juga dijelaskan bahwa fungsionalisasi ini dilakukan untuk menyiapkan arus balik lebaran 2024 dari arah Bandung menuju Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement