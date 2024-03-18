Jelang Mudik Lebaran 2024, Jalan Tol Japek II Selatan Siap Dipakai

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Raga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa masyarakat bisa menggunakan Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan untuk mudik lebaran 2024.

Mereka telah menyiapkan fungsionalisasi Jalan Tol Japek ii Selatan Segemen Sadang -Kutanegara sepanjang 8,5 Km.

“Kesiapan fungsionalisasi segmen Sadang-Kutanegara sudah dilakukan sejak arus mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru 2023,” terangnya dalam akun Instagram resmi PUPR Binaraga, Sabtu, 16 Maret 2024.

BACA JUGA: Cek Jadwal One Way dan Contra Flow Jalan Tol Arus Mudik Lebaran 2024

Dalam postingan tersebut juga dijelaskan bahwa fungsionalisasi ini dilakukan untuk menyiapkan arus balik lebaran 2024 dari arah Bandung menuju Jakarta.