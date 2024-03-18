Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Mendapatkan Uang dari Telegram, Auto Cuan!

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |22:10 WIB
5 Cara Mendapatkan Uang dari Telegram, Auto Cuan!
5 Cara Mendapatkan Uang dari Telegram (Foto: Callbell)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara mendapatkan uang dari Telegram menarik untuk diketahui. Saat ini sudah banyak kemudahan melalui media sosial, selain mendapat informasi ternyata bisa mendapatkan uang.

Salah satu media sosial yang bisa mendapatkan uang melalui Telegram.

Terlebih lagi, Telegram memiliki banyak fitur yang memungkinkan pengguna mengembangkan akun, grup atau channel untuk promosi bisnis.

Berikut ini 5 cara mendapatkan uang dari Telegram:

1. Endorsement

Jika memiliki channel Telegram dengan banyak pengikut, mungkin juga dapat bekerja sama dengan sejumlah brand untuk melakukan endorsement. Dengan begitu, akan dibayar oleh brand yang meng-endorse tersebut.

2. Menjual produk dan jasa

 

Sama seperti media sosial lain, Telegram juga memiliki grup yang beranggotakan banyak pengguna. Di grup tersebut, bisa menawarkan produk atau jasa yang dimiliki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
