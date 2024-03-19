Aksi Korporasi Hari Ini Bertebaran THR Dividen

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada lima emiten yang tercatat memiliki agenda bursa.

Adapun dua Bank BUMN akan membagikan dividen yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) atau Bank Mandiri telah melaksanakan RUPST pada 7 Maret 2024 dengan memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp33,03 triliun atau 60% dari total laba bersih tahun buku 2023.

Sementara itu, BTN menyetujui pembagian dividen sebesar 20% atau Rp700,19 miliar dari laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp3,5 triliun.

Melansir laman BEI, Selasa (18/3/2024), berikut adalah aksi korporasi yang digelar hari ini.

1. PALM

Tanggal distribusi HMETD PT Provident Investasi Bersama Tbk

2. BBTN

Tanggal ex Dividen Tunai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk