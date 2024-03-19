Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat Didorong Saham Alphabet dan Tesla

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |07:27 WIB
Wall Street Menguat Didorong Saham Alphabet dan Tesla
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Senin (18/3/2024) waktu setempat, dengan saham-saham dengan pertumbuhan megacap seperti Alphabet dan Tesla mendukung rebound di Nasdaq yang padat teknologi sementara investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS minggu ini.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik 32,48 poin, atau 0,63%, berakhir pada 5,149.57 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 130,28 poin, atau 0,82%, menjadi 16.103,46, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 73,44 poin, atau 0,19%, menjadi 38,788.21.

Induk Google, Alphabet (GOOGL.O) memberikan dorongan yang cukup besar ke pasar setelah laporan media bahwa Apple (AAPL.O) sedang dalam pembicaraan untuk membangun mesin AI Gemini Google ke dalam iPhone.

Hal ini mendorong sektor jasa komunikasi (.SPLRCL) memimpin kenaikan di antara 11 sektor utama S&P 500 dan mencapai level tertinggi sejak September 2021.

Tesla (TSLA.O) saham juga membantu meningkatkan indeks karena saham pembuat mobil listrik itu naik setelah mengatakan akan segera menaikkan harga Model Y EV-nya di beberapa bagian Eropa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement