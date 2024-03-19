Wall Street Menguat Didorong Saham Alphabet dan Tesla

JAKARTA - Wall Street berakhir menguat pada perdagangan Senin (18/3/2024) waktu setempat, dengan saham-saham dengan pertumbuhan megacap seperti Alphabet dan Tesla mendukung rebound di Nasdaq yang padat teknologi sementara investor juga menunggu pertemuan Federal Reserve AS minggu ini.

Mengutip Reuters, S&P 500 (.SPX) naik 32,48 poin, atau 0,63%, berakhir pada 5,149.57 poin, sedangkan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 130,28 poin, atau 0,82%, menjadi 16.103,46, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 73,44 poin, atau 0,19%, menjadi 38,788.21.

BACA JUGA: Wall Street Dibayangi Keputusan Suku Bunga The Fed

Induk Google, Alphabet (GOOGL.O) memberikan dorongan yang cukup besar ke pasar setelah laporan media bahwa Apple (AAPL.O) sedang dalam pembicaraan untuk membangun mesin AI Gemini Google ke dalam iPhone.

Hal ini mendorong sektor jasa komunikasi (.SPLRCL) memimpin kenaikan di antara 11 sektor utama S&P 500 dan mencapai level tertinggi sejak September 2021.

BACA JUGA: Wall Street Melemah Menanti Keputusan The Fed

Tesla (TSLA.O) saham juga membantu meningkatkan indeks karena saham pembuat mobil listrik itu naik setelah mengatakan akan segera menaikkan harga Model Y EV-nya di beberapa bagian Eropa.