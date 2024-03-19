Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2.343 Izin Tambang Dicabut Sesuai Arahan Presiden tapi 585 Dibatalkan

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |18:00 WIB
2.343 Izin Tambang Dicabut Sesuai Arahan Presiden tapi 585 Dibatalkan
2.343 Izin Tambang Dicabut Sesuai Arahan Presiden (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas (Ratas) Januari 2022.

“Kronologis pencabutan IUP adalah sesuai arahan (presiden) pada rapat terbatas bulan Januari 2022, di mana sebanyak 2.343 IUP dianggap tidak berkegiatan,” ujar Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Mengacu pada Pasal 119 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP dapat dicabut oleh menteri apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun salah satu kewajiban pemegang perizinan pertambangan adalah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan.

“Yang apabila tidak dilaksanakan dianggap tidak berkegiatan dan dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin,” ujar Arifin.

Dari 2.343 IUP yang dianggap tidak berkegiatan tersebut, tutur Arifin melanjutkan, sebanyak 2.078 dianggap tidak melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148051/izin_tambang-Qdhl_large.png
Diprotes Masyarakat, Izin Tambang di Pulau Wawonii Sulteng Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/320/3147189/tambang_nikel-vnWB_large.jpg
4 Fakta Izin Tambang Raja Ampat Dicabut kecuali Gag Nikel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/455/3146581/haji_isam-dlAV_large.png
3 Haji Pengusaha Tambang Terkaya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146269/tambang_nikel-4Jnt_large.jpg
Kronologi 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146261/tambang_nikel-Ut0R_large.jpg
4 Izin Tambang Nikel Raja Ampat Dicabut, Pengusaha: Penataan Ekosistem Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146219/ketum_kadin-top2_large.jpg
Minta Semua Izin Tambang Nikel Dicabut, Kadin: Raja Ampat mesti Dijaga Baik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement