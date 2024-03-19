Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Susunan Terbarunya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:30 WIB
Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Ini Susunan Terbarunya
Erick Thohir rombak komisaris PLN (Foto: PLN)




JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan Komisaris PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terdapat satu Komisaris yang diangkat dalam RUPS tersebut.

Menteri BUMN memutuskan pemberhentian dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata sebagai Komisaris PLN. Selanjutnya, RUPS mengangkat Nawal Nely sebagai Komisaris PLN.

Dengan perubahan di atas maka susunan Dewan Komisaris PLN menjadi sebagai berikut:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo

2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara

3. Komisaris: Mohamad Ikhsan

4. Komisaris: Dadan Kusdiana

5. Komisaris: Dudy Purwagandhi

6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso

7. Komisaris Independen: Charles Sitorus

8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar

9. Komisaris: Nawal Nely

