4 Aplikasi Penghasil Uang Rp500 Ribu per Hari

JAKARTA - Ada 4 aplikasi penghasil uang Rp500 Ribu per hari yang bisa menjadi rekomendasi buat Anda. Apalagi, teknologi memiliki peran cukup besar dalam hal menghasilkan uang.

Beberapa 4 aplikasi penghasil uang Rp500 Ribu per hari pernah viral karena terbukti dan cepat. Kecanggihan di era digital ini pun dapat dimanfaatkan dengan benar untuk menambah penghasilan.

Hadirnya aplikasi sangat memudahkan karena bisa digunakan di smartphone, sehingga uang yang didapat tanpa batasan jarak dan waktu.

Berikut 4 aplikasi penghasil uang Rp500 Ribu per hari dilansir dari berbagai sumber:

1. Make Money With Givvy Social

Aplikasi penghasil uang langsung masuk ke rekening yang dimaksud adalah Make Money With Givvy Social.

Berdasarkan peredarannya saat ini, aplikasi penghasil saldo DANA 2023 tercepat terbukti aman karena resmi masuk dalam Playstore.

Hingga saat ini aplikasi penghasil uang terbukti membayar ini sudah 1 juta orang pengguna.

2.Toloka

Toloka adalah aplikasi penghasil uang 100 ribu perhari DANA yang sedang ramai digunakan masyarakat lokal. Ada berbagai tugas yang tersedia di Toloka, dan setiap tugas memiliki tingkat bayaran berbeda. Ada tugas yang dapat diselesaikan dalam hitungan menit, sementara ada juga tugas yang memerlukan waktu lebih lama.