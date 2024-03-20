7 Aksi Korporasi Hari Ini, dari RUPS ESSA hingga Dividen BTN

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah perusahaan menggelar aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada 7 perusahaan yang memiliki agenda di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen.

Salah satu emiten yang akan menggelar RUPS adalah PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

Melansir laman BEI, Rabu (20/3/2024), berikut adalah aksi korporasi hari ini.

1. ESSA

Pemberitahuan RUPS PT ESSA Industries Indonesia Tbk

2. FASW

Pemberitahuan RUPS PT Fajar Surya Wisesa Tbk di AYANA Midplaza Jakarta - Meeting Room Jasmine 1, Lantai LG Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Indonesia

3. BTPS

Pemberitahuan RUPS PT Bank BTPN Syariah Tbk di menara BTPN Lantai 16

4. BBTN

Tanggal DPS Dividen Tunai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk