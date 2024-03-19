IHSG Sesi I Menguat 41 Poin ke Level 7.344

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di penutupan perdagangan sesi pertama. Indeks naik 0,57% atau 41,67 poin ke level 7.344.

Siang ini, Selasa (19/3/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,90 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,08 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 706.919 kali. Adapun, sebanyak 253 saham harganya naik, 245 saham harganya turun dan 246 saham lain harganya stagnan.

Hanya dua sektor yang parkir di zona merah siang hari ini yaitu, sektor teknologi yang melemah 0,48% dan sektor transportasi yang turun 0,37%. Sementara itu, sektor energi memimpin penguatan dengan naik sebesar 0,80%.

Kemudian, sektor non siklikal naik 0,74%, sektor kesehatan naik 0,66%, sektor properti naik 0,52%, sektor bahan baku naik 0,49%, sektor industri naik 0,28%, sektor infrastruktur naik 0,17%, sektor siklikal naik 0,15%, dan sektor keuangan naik 0,10%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,63% ke level 999, indeks MNC36 naik 0,75% ke level 383, indeks IDX30 naik 0,69% ke level 509, serta indeks JII naik 0,56% ke level 525.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) naik 18,27% ke Rp615, PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 11,32% ke Rp59, dan PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) naik 10,30% ke Rp364.