Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Sesi I Menguat 41 Poin ke Level 7.344

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |12:34 WIB
IHSG Sesi I Menguat 41 Poin ke Level 7.344
IHSG Sesi I Menguat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di penutupan perdagangan sesi pertama. Indeks naik 0,57% atau 41,67 poin ke level 7.344.

Siang ini, Selasa (19/3/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,90 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,08 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 706.919 kali. Adapun, sebanyak 253 saham harganya naik, 245 saham harganya turun dan 246 saham lain harganya stagnan.

Hanya dua sektor yang parkir di zona merah siang hari ini yaitu, sektor teknologi yang melemah 0,48% dan sektor transportasi yang turun 0,37%. Sementara itu, sektor energi memimpin penguatan dengan naik sebesar 0,80%.

Kemudian, sektor non siklikal naik 0,74%, sektor kesehatan naik 0,66%, sektor properti naik 0,52%, sektor bahan baku naik 0,49%, sektor industri naik 0,28%, sektor infrastruktur naik 0,17%, sektor siklikal naik 0,15%, dan sektor keuangan naik 0,10%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,63% ke level 999, indeks MNC36 naik 0,75% ke level 383, indeks IDX30 naik 0,69% ke level 509, serta indeks JII naik 0,56% ke level 525.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) naik 18,27% ke Rp615, PT Ace Oldfields Tbk (KUAS) naik 11,32% ke Rp59, dan PT Ulima Nitra Tbk (UNIQ) naik 10,30% ke Rp364.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement