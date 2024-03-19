Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IHSG Berpotensi Menguat Terbatas pada Level 7.400

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |07:18 WIB
IHSG Berpotensi Menguat Terbatas pada Level 7.400
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat terbatas di kisaran 7.270 – 7.400 pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (19/3/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya, IHSG berlanjut, MA20 sudah tembus.

"Secara teknikal, walaupun belum benar-benar patah tren namun sudah ada sedikit indikasi kegagalan IHSG untuk rebound," tulis William dalam analisisnya.

Menurut William, hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana pada perdagangan kemarin, IHSG mencoba menghijau namun akhirnya ditutup negatif.

"Ini artinya tekanan jual sebenarnya cukup kuat, namun di saat bersamaan belum banyak aksi beli yang dilakukan oleh pelaku pasar lain, sehingga nilai transaksi IHSG pun menurun. Kondisi ini bagus, karena mengindikasikan tidak adanya panic selling," katanya.

Secara analisis teknikal, IHSG mulai menembus di bawah MA20, jika akan terulang kembali pola pengujian MA60, maka IHSG bisa saja mengalami rebound dan menguat kembali pada area tersebut.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
