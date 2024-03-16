Daftar 10 Saham Paling Anjlok di Pekan Ini

Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang paling anjlok pada periode 13 sampai 15 Maret 2024.

Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) memimpin deretan top losers dengan koreksi 27,67% di Rp149 dari Rp206.

Meskipun tekanan jual hanya berlangsung selama tiga hari, kinerja tersebut kian menekan IOTF sebesar 41,34% dalam lima perdagangan terakhir. Ini juga membawa IOTF menemui level terendah dalam sebulan terakhir.

Posisi selanjutnya ditempati oleh PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) yang anjlok 26,64% di Rp157 dari Rp214.

Aksi jual terhadap SMLE berlangsung setelah saham ini menguat hampir 5 persen pada pekan sebelumnya,

Mengutip statistik BEI, Sabtu (!6/3/2024), berikut adalah deretan top losers pekan ini:

1. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) turun 27,67% di Rp149 dari Rp206.

2. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) tertekan 26,64% di Rp157 dari Rp214.

3. PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) merosot 23,53% di Rp260 dari Rp340.