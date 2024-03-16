Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar 10 Saham Paling Anjlok di Pekan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:09 WIB
Daftar 10 Saham Paling Anjlok di Pekan Ini
Saham paling rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang paling anjlok pada periode 13 sampai 15 Maret 2024.

Saham PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) memimpin deretan top losers dengan koreksi 27,67% di Rp149 dari Rp206.

Meskipun tekanan jual hanya berlangsung selama tiga hari, kinerja tersebut kian menekan IOTF sebesar 41,34% dalam lima perdagangan terakhir. Ini juga membawa IOTF menemui level terendah dalam sebulan terakhir.

Posisi selanjutnya ditempati oleh PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) yang anjlok 26,64% di Rp157 dari Rp214.

Aksi jual terhadap SMLE berlangsung setelah saham ini menguat hampir 5 persen pada pekan sebelumnya,

Mengutip statistik BEI, Sabtu (!6/3/2024), berikut adalah deretan top losers pekan ini:

1. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) turun 27,67% di Rp149 dari Rp206.

2. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) tertekan 26,64% di Rp157 dari Rp214.

3. PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) merosot 23,53% di Rp260 dari Rp340.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement