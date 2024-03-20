Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

China Larang Bos Evergrande Main Saham Seumur Hidup

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |08:19 WIB
China Larang Bos Evergrande Main Saham Seumur Hidup
A
A
A

JAKARTA - Regulator China akan melarang pimpinan perusahaan properti raksasa, Evergrande dari pasar sekuritas seumur hidupnya. Anak usaha dari perusahaan ini mengatakan itu pada Senin, sambil menambahkan bahwa firma yang bermasalah ini juga akan diganjar dengan hukuman denda yang sangat besar.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) berencana untuk menghukum dengan penerbitan larangan seumur hidup bagi pimpinan Xu Jiayin, untuk masuk ke pasar sekuritas. Salah satu anak usaha paling besar milik Evergrande, Hengda Real Estate, mengatakan itu dalam sebuah laporan kepada bursa sahan Shenzhen.

“Evergrande menerima pemberitahuan sebelumnya dari CSRC terkait hukuman administratif dan larangan pasar yang menarget tindakan ilegal dan terlarang,” kata laporan itu.

Perusahaan itu sendiri akan diwajibkan untuk melakukan koreksi dan diberi peringatan, sekaligus denda 4,175 miliar yuan atau setara 580 juta dolar AS.

Putusan itu akan menyimpulkan bahwa Xu, membuat keputusan dan mengatur praktik penipuan keuangan, menggunakan cara yang sangat mengerikan dan dalam keadaan yang sangat serius, masih menurut laporan itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/320/3028568/imbas-perang-dagang-barang-china-kena-bea-masuk-200-8Q5UNOnHAs.jpeg
Imbas Perang Dagang, Barang China Kena Bea Masuk 200%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/320/2928080/jk-produk-lebih-murah-dan-cepat-itu-kemenangan-china-PiiMNX4Tws.jpg
JK: Produk Lebih Murah dan Cepat Itu Kemenangan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/320/2878269/aksi-menko-luhut-dan-pm-china-jajal-kereta-cepat-jakarta-bandung-3Kzkza7h0e.JPG
Aksi Menko Luhut dan PM China Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/320/2875108/jadi-saingan-chatgpt-china-punya-chatbot-bernama-ernie-lKLu5JQ9KK.JPG
Jadi Saingan ChatGPT, China Punya Chatbot Bernama Ernie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/320/2858664/kerja-sama-ekonomi-selama-10-tahun-china-bakal-tanggung-jawab-utang-pakistan-oxPIWGhbIu.jpg
Kerja Sama Ekonomi Selama 10 Tahun, China Bakal Tanggung Jawab Utang Pakistan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement