China Larang Bos Evergrande Main Saham Seumur Hidup

JAKARTA - Regulator China akan melarang pimpinan perusahaan properti raksasa, Evergrande dari pasar sekuritas seumur hidupnya. Anak usaha dari perusahaan ini mengatakan itu pada Senin, sambil menambahkan bahwa firma yang bermasalah ini juga akan diganjar dengan hukuman denda yang sangat besar.

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) berencana untuk menghukum dengan penerbitan larangan seumur hidup bagi pimpinan Xu Jiayin, untuk masuk ke pasar sekuritas. Salah satu anak usaha paling besar milik Evergrande, Hengda Real Estate, mengatakan itu dalam sebuah laporan kepada bursa sahan Shenzhen.

“Evergrande menerima pemberitahuan sebelumnya dari CSRC terkait hukuman administratif dan larangan pasar yang menarget tindakan ilegal dan terlarang,” kata laporan itu.

Perusahaan itu sendiri akan diwajibkan untuk melakukan koreksi dan diberi peringatan, sekaligus denda 4,175 miliar yuan atau setara 580 juta dolar AS.

Putusan itu akan menyimpulkan bahwa Xu, membuat keputusan dan mengatur praktik penipuan keuangan, menggunakan cara yang sangat mengerikan dan dalam keadaan yang sangat serius, masih menurut laporan itu.