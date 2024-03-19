Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Oleh-Oleh Menko Luhut dari China, Bawa Pulang Investasi Rp62 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:06 WIB
Oleh-Oleh Menko Luhut dari China, Bawa Pulang Investasi Rp62 Triliun
Oleh-oleh Luhut dari China berupa investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membawa pulang oleh-oleh berupa investasi usai kunjungan kerja ke China. Dia mengaku saat sepulangnya kunjungan kerja dari China, terdapat 3 komitmen investasi yang bakal masuk ke Indonesia.

"Meski dilakukan di bulan puasa, tetapi tim yang saya tugaskan ini berhasil mendapatkan 3 komitmen investasi dalam waktu 3 hari saja. Saya merasa ini keberuntungan mereka yang tetap menjalankan puasa meski sedang bekerja," ujar Menko Luhut seperti dikutip melalui akun instagram resmi miliknya, Selasa (19/3/2024).

Luhut menceritakan perjalanan pertamanya dimulai kota Shanghai dan bertemu dengan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku solar panel terbesar di dunia. Pertemuan ini sebagai langkah finalisasi atas komitmen investasi sebesar USD3,5 - 4 miliar atau setara Rp62 triliun.

Setelah dari Shanghai, kemudian melanjut kunjungan kerja ke Ningbo dan menemui salah satu perusahaan tekstil di China. Perusahaan ini dianggap Luhut juga menjadi yang terbesar setidaknya di China. Bahkan di ibaratkan Luhut, perusahaan ini semacam 'foxconn' tetapi menyuplai bahan baku untuk produksi brand Nike, Adidas, Puma, hingga Uniqlo.

"Ada satu hal yang membuat Seto (Deputi Luhut) takjub akan perlakuan perusahaan ini kepada para karyawan nya. Hampir seluruh karyawan (beserta keluarga mereka) menempati asrama yang disediakan oleh perusahaan. Mereka juga mendapatkan jatah makan gratis 3 kali sehari," sambung Luhut.

Menurutnya, kebijakan perusahaan di China tersebut dikarenakan menganggap kepentingan karyawan adalah prioritas pertama, karena dianggap yang paling memberikan kontribusi terhadap perusahaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement