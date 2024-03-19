Oleh-Oleh Menko Luhut dari China, Bawa Pulang Investasi Rp62 Triliun

JAKARTA – Menko Maritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membawa pulang oleh-oleh berupa investasi usai kunjungan kerja ke China. Dia mengaku saat sepulangnya kunjungan kerja dari China, terdapat 3 komitmen investasi yang bakal masuk ke Indonesia.

"Meski dilakukan di bulan puasa, tetapi tim yang saya tugaskan ini berhasil mendapatkan 3 komitmen investasi dalam waktu 3 hari saja. Saya merasa ini keberuntungan mereka yang tetap menjalankan puasa meski sedang bekerja," ujar Menko Luhut seperti dikutip melalui akun instagram resmi miliknya, Selasa (19/3/2024).

Luhut menceritakan perjalanan pertamanya dimulai kota Shanghai dan bertemu dengan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku solar panel terbesar di dunia. Pertemuan ini sebagai langkah finalisasi atas komitmen investasi sebesar USD3,5 - 4 miliar atau setara Rp62 triliun.

Setelah dari Shanghai, kemudian melanjut kunjungan kerja ke Ningbo dan menemui salah satu perusahaan tekstil di China. Perusahaan ini dianggap Luhut juga menjadi yang terbesar setidaknya di China. Bahkan di ibaratkan Luhut, perusahaan ini semacam 'foxconn' tetapi menyuplai bahan baku untuk produksi brand Nike, Adidas, Puma, hingga Uniqlo.

"Ada satu hal yang membuat Seto (Deputi Luhut) takjub akan perlakuan perusahaan ini kepada para karyawan nya. Hampir seluruh karyawan (beserta keluarga mereka) menempati asrama yang disediakan oleh perusahaan. Mereka juga mendapatkan jatah makan gratis 3 kali sehari," sambung Luhut.

Menurutnya, kebijakan perusahaan di China tersebut dikarenakan menganggap kepentingan karyawan adalah prioritas pertama, karena dianggap yang paling memberikan kontribusi terhadap perusahaan.