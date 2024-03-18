Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Membangun Masa Depan dengan Investasi yang Penuh Berkah, Begini Caranya

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |13:23 WIB
Membangun Masa Depan dengan Investasi yang Penuh Berkah, Begini Caranya
Membangun Masa Depan dengan Investasi Penuh Berkah
A
A
A

JAKARTA - Dalam era globalisasi ini, keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita.

Bagaimana dalam mengelola keuangan yang mampun berdampak pada diri sendiri, tetapi juga dapat berdampak pada masyarakat lainnya.

Di tengah-tengah modernitas dan kompleksitas pasar keuangan, banyak individu mencari cara untuk berinvestasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi juga mengejar keberkahannya, salah satunya melalui investasi syariah.

Investasi syariah menawarkan pendekatan yang unik dan bermakna dalam mengelola dan mengalokasikan dana. Konsep investasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum Islam, yang mencakup larangan riba, gharar dan maysir.

Meskipun tujuan utama investasi syariah adalah untuk mematuhi prinsip-prinsip agama, saat ini sudah banyak produk investasi syariah menghasilkan imbal hasil yang kompetitif. Reksa dana syariah adalah salah satu instrument investasi syariah yang saat ini sedang populer di masyarakat karena kemudahannya.

Reksa dana syariah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam serta dalam pengelolaan portofolio efeknya diinvestasikan dalam bisnis yang sesuai dengan hukum agama.

Meskipun saat ini banyak yang beranggapan jika investasi syariah hanya mampu menghasilkan keuntungan yang kurang optimal, nyatanya sekarang banyak reksa dana syariah telah membukukan kinerja yang stabil dan kompetitif dalam jangka panjang.

MNC Dana Syariah dan MNC Dana Syariah Barokah adalah dua produk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar uang berbasis syariah milik MNC Asset Management, yang mampu menghasilkan imbal hasil yang kompetitif dalam jangka waktu investasi yang panjang.

Berdasarkan NAB per tanggal 15 Maret 2024 MNC Dana Syariah memiliki imbal hasil 21,67% 3 tahun (net) dan MNC Dana Syariah Barokah dengan imbal hasil 12,73% 3 tahun (net).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement