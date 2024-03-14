Bedah Saham Syariah Sektor Konsumsi Bersama MNC Sekuritas

JAKARTA - Investor saham pasti sudah tidak asing apabila mendengar istilah analisis dalam investasi saham. Analisis ini digunakan para investor untuk mengetahui peluang suatu nilai saham.

Analisis ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Pada analisis saham fundamental, investor melakukan analisis dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait.

Memasuki bulan Ramadhan, investor dapat menambah wawasan dengan mengikuti webinar edukasi terkait analisa fundamental, analisa teknikal, tips dan trik lainnya dalam investasi saham syariah melalui Webinar Analisa Saham Syariah. Kegiatan ini merupakan rangkaian edukasi yang digelar oleh MNC Sekuritas dalam acara MNC Sharia Investment Festival 2024 yang berlangsung sejak 8 Maret hingga 28 Maret 2024.

Anda dapat mempelajari analis fundamental secara gratis dengan topik "Bedah Saham Syariah Sektor Konsumsi". Webinar ini akan disampaikan oleh Head of Education MNC Sekuritas Andri Muharizal pada Kamis (14/03/24) pukul 15.00 – 16.00 WIB secara online. Raih kesempatan memenangkan doorprize senilai total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Jangan lewatkan kesempatan ini dan daftarkan diri Anda melalui: bit.ly/WebinarSyariahMSIF

BACA JUGA: Ayo Belajar Menata Harta dengan Syariah di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Anda juga dapat mengakses rangkaian edukasi dan kompetisi pasar modal syariah seperti Instagram Live Series dengan narasumber ahli di bidangnya, Sharia Trading Competition 2024, donasi saham untuk dhuafa, dan Sharia Investment Festival Goes to Campus selengkapnya melalui bit.ly/mncsharia2024