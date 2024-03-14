MNC Sekuritas Gelar Sharia Trading Competition 2024, Total Hadiahnya Sampai Rp11 Juta

JAKARTA - MNC Sekuritas menggelar kompetisi trading saham syariah yaitu Sharia Trading Competition 2024. Kompetisi ini merupakan salah satu program dalam rangkaian acara MNC Sharia Investment Festival 2024 yang digelar MNC Sekuritas tiap tahun.

Sharia Trading Competition 2024 dapat diikuti oleh investor syariah MNC Sekuritas hingga tanggal 25 Maret 2024.

Hadiah kompetisi senilai total Rp 11 juta dapat dimenangkan oleh 5 investor. Juara 1 berhak atas hadiah top up rekening efek senilai Rp 5 juta, juara 2 Rp 3 juta, serta juara 3 Rp2 juta. Penilaian berdasarkan nilai transaksi tertinggi dan frekuensi transaksi terbanyak.

BACA JUGA: Ayo Belajar Menata Harta dengan Syariah di IG Live MNC Sekuritas Hari Ini

Selain itu, ada juga hadiah hiburan senilai total Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) orang pemenang yang berhasil mengajak teman menjadi investor syariah di MNC Sekuritas dan mengikuti Sharia Trading Competition 2024 menggunakan kode referral yang ada di aplikasi MotionTrade.

Tingkatkan terus transaksi saham syariah Anda di aplikasi MotionTrade dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan Sharia Trading Competition 2024! Jika Anda belum memiliki akun MotionTrade Syariah, segera buka rekening saham syariah di MotionTrade sekarang! Untuk informasi selengkapnya mengenai MNC Sharia Investment Festival 2024, Anda dapat mengunjungi link berikut: bit.ly/mncsharia2024