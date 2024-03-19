Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

16 Smelter Dibangun Tahun Ini, Nilai Investasi Tembus Rp183 Triliun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |17:32 WIB
16 Smelter Dibangun Tahun Ini, Nilai Investasi Tembus Rp183 Triliun
Pembangunan smelter tahun ini (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - 16 fasilitas pemurnian mineral terintegrasi atau smelter akan dibangun pada 2024. Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono menuturkan progres pembangunan smelter dan investasi berdasarkan masing-masing komoditas.

"Pembangunan fasilitas pemurnian mineral terintegrasu pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 16 smelter," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Dikatakan Bambang, total investasi dari 16 smelter itu mencapai USD11,66 Miliar atau setara Rp183 triliun dengan asumsi kurs Rp15.716 per dolar AS. Bambang mengungkapkan, dari 16 smelter itu berasal dari beberapa komditas tambang.

"Pertama smelter nikel tahun ini ditargetkan sebanyak 7 unit dengan 5 unit selesai dibangun, 1 unit dengan progres pembangunan 90 persen dan 1 di bawah 30 persen dgn total nilai investasi sebesar USD2.676,4 juta," terangnya.

Selanjutnya untuk smelter bauksit ditargetkan sebanyak 7 unit, namun progres pembangunannya masih agak lambat yaitu 30 sampai 90 persen dan nilai invetsasinya sebesar USD5.853,5 juta.

Kemudian untuk smelter besi dimana smelter besi ditargetkan sebanyak 1 unit dan saat ini progres pembangunannya mencapai 90 persen dengan nilai investasi mencapai USD51,5 juta.

Bambang menambahkan dari 16 smelter yang ditargetkan itu, masih ada 11 smelter yang belum selesai pembangunannya dan masih dalam progres pembangunan.

