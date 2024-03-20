Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun Tipis 1,8 Poin pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |12:32 WIB
IHSG Turun Tipis 1,8 Poin pada Sesi I
IHSG Melemah di Sesi I. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama. Indeks turun 0,03% atau 1,85 poin ke level 7.334.

Siang ini, Rabu (20/3/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,47 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 686.647 kali. Adapun, sebanyak 238 saham harganya terkoreksi, 260 saham harganya naik dan 242 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi memimpin pelemahan dengan turun sebesar 1,26%, disusul sektor keuangan yang turun 0,39%, sektor properti turun 0,26% dan sektor non siklikal turun 0,04%. Sementara itu, sektor kesehatan naik 1,64%, sektor siklikal naik 0,88%, sektor bahan baku naik 0,44%, sektor infrastruktur naik 0,20%, sektor transportasi naik 0,16%, sektor energi naik 0,08% dan sektor industri naik 0,04%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,36% ke level 993, indeks IDX30 turun 0,41% ke level 505, indeks MNC36 turun 0,24% ke level 381, sedangkan indeks JII naik 0,43% ke level 527.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 18,64% ke Rp210, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) naik 15,62% ke Rp555 dan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) naik 8,88% ke Rp368.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/278/2990581/ihsg-diprediksi-balik-menguat-di-pekan-depan-berikut-analisanya-ARmScj1JX4.jpg
IHSG Diprediksi Balik Menguat di Pekan Depan, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990192/5-fakta-ihsg-sepekan-anjlok-0-83-ke-level-7-288-9SC3SE0u4e.jpg
5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok 0,83% ke Level 7.288
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990324/naik-213-barito-pacific-brpt-raup-laba-usd100-juta-Zbwlv7mcXZ.jpg
Naik 213%, Barito Pacific (BRPT) Raup Laba USD100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990252/jasa-armada-ipcm-kantongi-laba-rp157-6-miliar-di-2024-Q4bULBB57b.jpg
Jasa Armada (IPCM) Kantongi Laba Rp157,6 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/278/2990170/ihsg-berpotensi-rebound-ke-level-7-300-di-awal-april-2024-y2Rj8nuNc5.jpg
IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.300 di Awal April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/278/2989748/ihsg-sepekan-merosot-0-83-ke-level-7-288-eKBFmIsNc7.jpg
IHSG Sepekan Merosot 0,83% ke Level 7.288
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement