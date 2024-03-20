IHSG Turun Tipis 1,8 Poin pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sesi pertama. Indeks turun 0,03% atau 1,85 poin ke level 7.334.

Siang ini, Rabu (20/3/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,47 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,12 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 686.647 kali. Adapun, sebanyak 238 saham harganya terkoreksi, 260 saham harganya naik dan 242 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi memimpin pelemahan dengan turun sebesar 1,26%, disusul sektor keuangan yang turun 0,39%, sektor properti turun 0,26% dan sektor non siklikal turun 0,04%. Sementara itu, sektor kesehatan naik 1,64%, sektor siklikal naik 0,88%, sektor bahan baku naik 0,44%, sektor infrastruktur naik 0,20%, sektor transportasi naik 0,16%, sektor energi naik 0,08% dan sektor industri naik 0,04%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,36% ke level 993, indeks IDX30 turun 0,41% ke level 505, indeks MNC36 turun 0,24% ke level 381, sedangkan indeks JII naik 0,43% ke level 527.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) naik 18,64% ke Rp210, PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) naik 15,62% ke Rp555 dan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) naik 8,88% ke Rp368.