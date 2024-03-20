Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih Berpeluang Uji 7.500-7.617

JAKARTA - MNC Sekuritas menyatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,47% ke 7.336 disertai dengan munculnya volume pembelian, penguatan IHSG pun mampu menembus MA20.

Para analis di MNC Sekuritas kompak mengatakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada wave iii dari wave (iii) sehingga IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.

"Pada label merah, IHSG sudah menyelesaikan wave (b) dan diperkirakan saat ini sedang membentuk wave (c) dari wave [iv] ke rentang area 7,219-7,238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (20/3/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,238, 7,197 dan resistance 7,444, 7,492.

BACA JUGA: Wall Street Menguat Didorong Saham Alphabet dan Tesla

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.