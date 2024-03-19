257 Saham Hijau, IHSG Menguat ke Level 7.336

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat ke zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup menguat 34,29 poin atau 0,47% ke level 7.381,90.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (19/3/2024), terdapat 257 saham menguat, 251 saham melemah dan 262 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,5 triliun dari 16,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,77% ke 1.001,2, indeks JII menguat 0,73% ke 526,165, indeks IDX30 menguat 0,9% ke 510,093 dan indeks MNC36 menguat 0,93% ke 384,279.

Untuk indeks sektoral mayoritas menguat yakni energi 0,57%, barang baku 0,1%, industri 0,3%, non siklikal 1,16% kesehatan 0,69%, keuangan 0,09%, properti 0,77%, infrastruktur 0,53%. Sementara sektor yang melemah hanya siklikal 0,13%, teknologi 0,17% dan transportasi 0,23%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 20,97% ke Rp525, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 9,40% ke Rp163 dan saham PT PP (Persero) Tbk (PTPP) naik 8,82% ke Rp555.