INSPIRASI BISNIS

11 Media Sosial yang Bisa Menghasilkan Uang

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |20:07 WIB
11 Media Sosial yang Bisa Menghasilkan Uang
11 Media Sosial yang Bisa Menghasilkan Uang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - 11 media sosial yang bisa menghasilkan uang. Menarik untuk dipelajari dan ditekuni karena lewat media sosial pribadi yang kita punya, ternyata bisa menghasilkan uang tambahan.

Caranya banyak, menggunakan media sosial untuk mempromosikan suatu barang. Menjadi seorang influencer, membuat sebuah video dan lain hal yang bisa mendapatkan uang.

Oleh karena itu, menarik untuk diketahu 11 media sosial apa saja yang bisa menghasilkan uang, berikut daftarnya:

1. YouTube

Ini menjadi salah satu tempat berbagi konten video yang terkenal di dunia dan hasilnya paling menggiurkan. Dengan mengunggah video di channel yang telah dibuat dan konsisten mendapatkan penonton dan pelanggan.

Jika memenuhi syarat, maka channel diizinkan untuk dimonetisasi iklan. Pastikan memiliki niche yang populer dan konsisten agar mendapatkan atensi dari penonton. Setiap video yang dimonetisasi akan ditempeli iklan dan penghitungan pembayaran tergantung pada jumlah penonton.

2. Telegram

Cara menghasilkan uang dari Telegram dengan mengelola grup unduh film sangat baik. Dengan metode ini Anda dapat menghasil uang melalui shortlink atau dari video. Banyak sekali pengguna telegram yang tertarik bergabung dengan grup unduh film

3. Twitter atau X

Twitter atau X namanya sekarang bisa diikuti agar bisa meraup cuan lebih. Pasalnya, Twitter kini sama dengan media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Cara pertama adalah membuat konten yang menarik di Twitter. Misalnya dengan memakai thread atau tulisan panjang bersambung yang menceritakan beragam hal menarik.

Seperti misalnya pengalaman horror, pengalaman kerja, pengalaman di dunia pertemanan, bahkan pengalaman bercinta. Bisa juga membuat konten lucu yang tak pernah gagal menarik follower atau pengikut, atau thread edukasi maupun kiat-kiat.

4. Threads

Mirip dengan X, aplikasi besutan Mark Suckerberg ini juga bisa menghasilkan uang.

5. Google

Layanan Google Adsense menggunakan jaringan periklanan yang berfungsi memonetisasi produk Google atau website dari platform lain. Kemudian, ditampilkan iklan pada halaman tersebut yang nantinya dibayar oleh Google.

Pengguna blogger dan produk afiliasi marketing bisa mendapatkan uang dari Google Adsense dengan memiliki website pribadi dari Blogspot, WordPress, atau media yang mendukung penayangan iklan.

Selain itu, tanpa harus memiliki blog pribadi dengan memanfaatkan fitur affiliate marketing. Caranya, mencari partner sebuah perusahaan yang akan dipromosikan sehingga mendapatkan konten untuk ditayangkan.

Halaman:
1 2
