5 Strategi Bisnis bagi Pelaku Usaha Kuliner saat Ramadhan

JAKARTA - Pelaku usaha kuliner perlu menyiapkan strategi bisnis di Bulan Ramadan. Pasalnya, Ramadhan menjadi momen yang spesial bagi banyak orang, di mana aktivitas berbuka puasa (bukber).

Restoran-restoran pun memiliki peran penting dalam menyediakan pengalaman buka puasa yang menyenangkan bagi para pelanggan. Namun, untuk memastikan bahwa pengalaman tersebut berjalan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik dan pengelola restoran.

Berikut 5 strategi bisnis yang harus dilakukan pelaku usaha kuliner di bulan Ramadhan.

1. Pilihan Menu yang Beragam

Pilihan menu menjadi hal yang sangat penting. Restoran perlu memperhatikan kebutuhan berbagai macam pelanggan, mulai dari hidangan berat hingga hidangan ringan. Dengan menyediakan pilihan menu yang beragam, restoran dapat memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menemukan makanan yang sesuai dengan selera dan keinginannya.

2. Optimalkan Proses Pelayanan

Agar layanan tetap berkualitas dan cepat, restoran perlu mengoptimalkan proses pelayanan mereka. Salah satu cara efektif adalah dengan mempersiapkan staf yang cukup dan terlatih dengan baik. Pastikan setiap anggota tim memiliki tugas yang jelas dan dapat bekerja secara efisien untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan.