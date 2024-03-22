Ada Tol Gratis di Mudik Lebaran 2024, Cek Rutenya

JAKARTA - PT Jasa Marga telah menyiapkan 4 ruas tol baru yang beroperasi gratis selama mudik Lebaran 2024. Akan ada juga tol fungsional pada periode arus mudik tahun ini.

Tol tersebut di antaranya adalah Tol Japek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta, fungsional tambahan 1 lajur di ruas Palikanci dan fungsional akses tol KM 99 ruas Cipularang.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menyebutkan bahwa ada 2 ruas tol yang siap beroperasi fungsional selama periode lebaran tahun ini. Ruas tol tersebut, yaitu Jalan Tol Solo-Yogyakarta dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.

Lisye mengatakan, ada penambahan panjang untuk ruas fungsional pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta dari Colomadu hingga Ngawen sepanjang 22,3 km, dari sebelumnya Kartasura-Karanganom 13 km.

Jalur fungsional itu tersambung dengan Jalan Provinsi Jatinom-Boyolali, kemudian ke Jalan Nasional Yogyakarta-Solo.

Jalur fungsional di atas akan beroperasi pada pukul 06.00 sampai 17.00 WIB pada periode arus mudik (5-11 April 2024) dan periode arus balik (12-15 April 2024) serta dibuka hanya untuk kendaraan golongan 1 non bus.

"Jalan tol fungsional yang menjadi favorit seperti periode sebelumnya seperti Yogya-Solo, ini kita persiapkan dan siap dibuka secara fungsional," papar Lisye, dikutip Jumat (22/3/2024).

Untuk jalur fungsional Japek II Selatan akan beroperasi dari SS Sadang hingga Kutanegara sepanjang 8,5 km. Tol tersebut dioperasikan secara situasional sesuai diskresi Kepolisian untuk mendukung distribusi lalu lintas pada arus balik, tepatnya dari arah Bandung dan sekitarnya yang searah dengan Jabotabek melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Lebih lanjut, Jasa Marga juga menyampaikan akan melakukan pengoperasian bagi fungsional tambahan 1 lajur (2 lajur menjadi 3 lajur) di Jalan Tol Palikanci KM 208+150 s.d KM 210+190 (sepanjang ±2,04 KM). Selain itu, mereka juga akan mengoperasikan fungsional akses tol KM 99 Jalan Tol Cipularang baik arah Jakarta maupun arah Bandung.