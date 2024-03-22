Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tahap Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Ada Tes Ahlak!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |12:41 WIB
Tahap Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2024, Ada Tes Ahlak!
Tahap Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2024. (Foto; Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - 110 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membuka lowongan kerja dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024. Masyarakat yang mau mencoba dapat mempersiapkan diri karena ada sejumlah tes.

Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar mengungkapkan, ada beberapa tahapan seleksi yang akan dilakukan FHCI. Tes kemampuan dasar (TKD), tes AKHLAk, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, learning agility, dan kemampuan bidang di masing-masing BUMN.

Adapun, syarat batas usia dalam RBB 2024 di antaranya untuk lulusan SMA maksimal 25 tahun, Diploma batas usia 27 tahun, lulusan Sarjana (S1) 30 tahun, dan Magister (S2) 35 tahun.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tedi Bharata akan ada beberapa tes seperti RBB tahun-tahun sebelumnya yaitu tes kemampuan dasar, tes AKHLAk, kemudian tes bahasa Inggris,” Beber dia.

“Mulai ini ada yang kami perbaharui tadi sebagaimana diinformasikan akan ada tes wawasan kebangsaan dan learning agility, di mana kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi terakhir di masing-masing BUMN yaitu tes kemampuan bidang,” ucap Alexandra.

Adapun pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN dibuka besok 23 Maret 2024. Ada 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 BUMN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement