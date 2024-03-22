Rekrutmen Bersama BUMN 2024: Syarat, Usia hingga Lulusan Pendidikan

JAKARTA - Rekrutmen Bersama BUMN 2024 segera dibuka besok, Sabtu 23 Maret 2024. Ada sejumlah syarat dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024.

Ketua Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar menyampaikan, syarat batas usia dalam RBB 2024 di antaranya untuk lulusan SMA maksimal 25 tahun, Diploma batas usia 27 tahun, lulusan Sarjana (S1) 30 tahun, dan Magister (S2) 35 tahun.

“Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tedi Bharata akan ada beberapa tes seperti RBB tahun-tahun sebelumnya yaitu tes kemampuan dasar, tes AKHLAk, kemudian tes bahasa Inggris,” ujarnya, Jumat (22/3/2024).

110 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membuka lowongan kerja dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024. Masyarakat yang mau mencoba dapat mempersiapkan diri karena ada sejumlah tes.

Alexandra mengungkapkan, ada beberapa tahapan seleksi yang akan dilakukan FHCI. Tes kemampuan dasar (TKD), tes AKHLAk, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, learning agility, dan kemampuan bidang di masing-masing BUMN.

“Mulai ini ada yang kami perbaharui tadi sebagaimana diinformasikan akan ada tes wawasan kebangsaan dan learning agility, di mana kemudian dilanjutkan dengan tahap seleksi terakhir di masing-masing BUMN yaitu tes kemampuan bidang,” ucap Alexandra.

Adapun pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN dibuka besok 23 Maret 2024. Ada 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 BUMN.