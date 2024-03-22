Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin Absen, Menteri ESDM: Rapat Gas Industri Murah Ngalor Ngidul

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |16:50 WIB
Menperin Absen, Menteri ESDM: Rapat Gas Industri Murah <i>Ngalor Ngidul</i>
Rapat harga gas industri berakhir tanpa hasil (Foto: ESDM)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini, Jumat (22/3/2024).

Rapat tersebut membahas soal kelanjutan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Namun ketidakhadiran Menteri Perindustrian Agusn Gumiwang membuat rapat ini tidak menghasilkan keputusan apapun.

"HGBT rapat tapi yang dateng cuman 2. Menteri Keuangan dateng, menteri perindustrian gak dateng, ada kesibukan lain gak tau jadi belum selesai," jelas Arifin.

Diungkapkan Arifin, pihaknya pun berencana menjadwalkan ulang kembali rapat tersebut.

"(Ada pertemuan lanjutan berarti Pak?) mudah-mudahan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Arifin juga menyampaikan bahwa perpanjangan kebijakan HGBT ini mulanya juga akan menjadi topik pembahasan dalam rapat tersebut.

"Tadinya mau ditanyain begitu (perpanjangan) tapi kan belum lengkap belum forum. (Jadi tadi) ngalor-ngidul aja," lanjut Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190960/gas_bumi-L9MW_large.jpg
Kurangi Batu Bara, Integrasi Infrastruktur Gas Bumi di RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185471/gas-Relf_large.jpg
Gas Pilar Transisi Energi di RI, Pasokan dan Infrastruktur Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173469/gas-tZxn_large.jpg
Stasiun Gas Bojonegara, Infrastruktur Strategis Penghubung Sumatera-Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167914/gas-1FK7_large.jpg
Pasokan Aman, Industri Kesehatan Dapat Alokasi Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163625/penyaluran_gas_bumi-7b5M_large.jpg
560 MMSCF Gas Bumi Disalurkan, dari Kebutuhan Listrik hingga Industri Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163587/gas_bumi-BVau_large.jpg
Ada Tambahan, Pemerintah Dukung Penguatan Pasokan Gas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement