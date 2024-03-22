Menperin Absen, Menteri ESDM: Rapat Gas Industri Murah Ngalor Ngidul

Rapat harga gas industri berakhir tanpa hasil (Foto: ESDM)

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini, Jumat (22/3/2024).

Rapat tersebut membahas soal kelanjutan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Namun ketidakhadiran Menteri Perindustrian Agusn Gumiwang membuat rapat ini tidak menghasilkan keputusan apapun.

"HGBT rapat tapi yang dateng cuman 2. Menteri Keuangan dateng, menteri perindustrian gak dateng, ada kesibukan lain gak tau jadi belum selesai," jelas Arifin.

Diungkapkan Arifin, pihaknya pun berencana menjadwalkan ulang kembali rapat tersebut.

"(Ada pertemuan lanjutan berarti Pak?) mudah-mudahan," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Arifin juga menyampaikan bahwa perpanjangan kebijakan HGBT ini mulanya juga akan menjadi topik pembahasan dalam rapat tersebut.

"Tadinya mau ditanyain begitu (perpanjangan) tapi kan belum lengkap belum forum. (Jadi tadi) ngalor-ngidul aja," lanjut Arifin.