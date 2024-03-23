Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pensiunan PNS Dapat THR Lebaran 2024? Ini Jawabannya

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |07:10 WIB
Pensiunan PNS Dapat THR Lebaran 2024? Ini Jawabannya
THR Lebaran 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyebut akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pencairan THR tersebut akan dimulai paling cepat akhir Maret 2024.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, yang mengungkapkan bahwa pemberian THR dan gaji 13 ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur negara yang telah, sedang, dan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Selain itu, hal ini juga dianggap sebagai upaya pemerintah dalam menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.

Anas menyampaikan bahwa pemberian THR dan gaji 13 memiliki peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pasca pandemi Covid-19. Beberapa peningkatan tersebut adalah tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100% dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100% dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Anas menyebutkan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Dia juga mengatakan, THR pensiunan PNS akan mulai dicairkan Taspen pada tanggal 22 Maret 2024. Pembagian THR kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 ini diberikan sesuai dengan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049/pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement