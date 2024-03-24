Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar, Syarat hingga Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2024! Klik Link Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |09:32 WIB
Cara Daftar, Syarat hingga Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2024! Klik Link Ini
Rekrutmen BUMN 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAKementerian BUMN mencatat ada 688 jenis pekerjaan yang dibuka oleh 110 perusahaan pelat merah dalam Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024. Kuota yang akan diterima pada tahun ini sebanyak 1.830 posisi.

Rekrutmen BUMN 2024 terbuka bagi putra dan putri dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/Sederajat, D3, S1/D4, hingga S2, dengan status pekerjaan organik maupun kontrak.

Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui link resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI), yakni https://rekrutmenbersama2024.fhcibumn.id.

Berikut syarat, alur pendaftaran, dan tahapan tes Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2024:

A.Syarat Umum;

1.Warga negara Indonesia (WNI);

2.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

3.Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba;

