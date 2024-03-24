Advertisement
HOT ISSUE

Jadi Backbone Energi Bersih RI, Kemenko Marves-PLN EPI Perkuat Ekosistem Biomassa

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:05 WIB
Jadi Backbone Energi Bersih RI, Kemenko Marves-PLN EPI Perkuat Ekosistem Biomassa
Energi Baru dan Terbarukan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mewujudkan energi bersih dengan memperkuat ekosistem biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini sejalan dengan komitmen dalam meningkatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti mendukung pemanfaatan biomassa berbasis kayu dalam transisi energi.

Dia mengatakan, Kemenko Marves menjalankan fungsi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian dalam mewujudkan target biomassa berbasis kayu nasional.

"Sehingga perlu dilaksanakan rangkaian kegiatan pemberdayaan, diseminasi dan advokasi kebijakan serta mewujudkan standar produk biomassa kayu berasal dari sumber yang lestari dan berkelanjutan," ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (24/3/2024).

Kemenko Marves turut aktif dalam mendorong terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa sebagai Campuran Bahan Bakar pada PLTU.

