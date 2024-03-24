Harga Beras Masih Mahal pada Ramadhan Tahun Ini

JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan masih mengalami kenaikan di pertengahan Ramadhan tahun ini. Salah satunya yakni beras.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di salah satu agen beras Pasar Rengas kawasan Tendean, Mampang Prapatan, harga beras paling mahal dibanderol Rp370 ribu atau naik Rp20 ribu sampai 40 ribu dari harga sebelumnya.

Pedagang beras tersebut, Martonis mengakui, harga beras memang masih terus mengalami kenaikan sejak dua bulan lalu.

"Kalau beras sih emg lagi naik sih ka cuman ada berita doang katanya turun tapi belum ada kepastiannya. Harganya memang lagi agak tinggi sekarang," jelas Martonis, Minggu (24/3/2024).

Ia menyebutkan harga beras paling mahal itu berlaku untuk Merek Pandan Wangi ukuran 20 kilo sekarung.

"(Merek apa?) Palong Pandan Wangi sih, kita masih ecer Rp16 ribu per liter. Paling sekarung 20 kilo kena Rp370 ribu dari tadinya Rp330 sampai Rp350 ribu," tuturnya.