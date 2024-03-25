Membanggakan! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia yang Masuk Daftar Brand Finance Global 500

Jakarta – Baru baru ini Brand Finance, konsultan valuasi merek terkemuka di dunia, mempublikasikan 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia melalui laporan Brand Finance Global 500 2024. Dalam daftar “the world’s top 500 most valuable & strongest global brands” tersebut, Apple kokoh menjadi nomor pertama mengungguli raksasa teknologi lainnya seperti Samsung, Amazon, Google dan Microsoft.

Secara berurutan, 10 besar posisi merek paling bernilai dan terkuat di dunia diisi oleh Apple, Microsoft, Google, Amazon, Samsung, Walmart, TikTok, facebook, T Mobile dan ICBC. Menariknya, dalam daftar 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia tersebut terdapat 1 perusahaan yang berasal dari Indonesia yaitu BRI atau PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

BRI menjadi satu-satunya Perusahaan yang berasal dari Indonesia yang berhasil masuk dalam Brand Finance Global 500 2024 dan menempati peringkat 446 dunia. Pencapaian ini menjadi prestasi tersendiri bagi perseroan karena pertama kalinya masuk dalam daftar tersebut.

Brand Finance Global 500 merupakan laporan tahunan yang dibuat oleh Brand Finance dengan penilaian pada dua faktor utama, yakni kinerja keuangan dan kekuatan merek dari sebuah perusahaan. Untuk tahun ini Brand Finance telah melakukan riset kepada 5.000 merek di 30 negara.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi yang diraih oleh perusahaan yang dipimpinnya. “Penilaian ini membuktikan bahwa kinerja dan prestasi BRI diakui secara luas tidak hanya dalam lingkup nasional dan regional semata, namun juga oleh dunia internasional,”tuturnya.