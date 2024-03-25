Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-Bagi THR Emas

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |11:43 WIB
Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-Bagi THR Emas
Galeri 24 by Pegadaian gerai retail yang menyediakan berbagai jenis emas (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA-Bagi-bagi THR sudah menjadi budaya turun temurun di Indonesia. Namun seringkali uang THR yang terkumpul digunakan untuk jajan atau membeli barang dengan konsumtif. Kini saatnya mengedukasi anak untuk bijak mengelola keuangan dengan baik, salah satunya dengan mengganti uang THR menjadi THR emas yang dapat dijadikan investasi masa depan.

Galeri 24 by Pegadaian, gerai retail yang menyediakan berbagai jenis emas, seperti perhiasan, logam emas dan souvenir emas. Harga produk yang dijual sangat beragam dan cenderung terjangkau, seperti logam emas baby gold dengan berat mulai 0,02 gram yang dibanderol dengan harga Rp 50 ribuan.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Zulfan Adam menyampaikan, adanya THR emas tidak hanya menjadi hal baru dan unik, namun juga menjadi solusi terbaik bagi orang tua agar dapat mengajarkan anak untuk berinvestasi sejak dini.

“THR emas ini bisa menjadi habit baru untuk para orang tua. Biasanya bagi-bagi THR berupa uang, sekarang saatnya bagi-bagi logam emas, agar nantinya THR yang dikumpulkan dapat menjadi investasi yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Tidak perlu yang mahal, Galeri 24 punya logam emas jenis mini baby gold, walaupun gram nya kecil, namun memiliki nilai jual yang sama dengan logam emas ukuran biasanya. Anak-anak juga pasti suka design packaging-nya yg beragam,” tutur Zulfan.

Zulfan menambahkan, selain logam emas mini baby gold, Pegadaian juga memiliki produk Tabungan Emas digital yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital. Hanya dalam satu genggaman melalui smartphone, masyarakat bisa memiliki investasi sesuai dengan yang diinginkan.

“Tabungan Emas Pegadaian diperuntukan bagi nasabah yang tidak mau repot menyimpan emas, karena pembeliannya dilakukan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat di-download melalui Playstore maupun Appstore. Selain cepat dan mudah, nilai investasinya pun bisa dimulai dengan harga yang murah, yaitu mulai dari Rp10 ribu saja,” ujarnya.

Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu menyediakan berbagai solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam optimalisasi peran generasi muda yang unggul, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193610//brilink-R7Mm_large.jpeg
Perluas Layanan Keuangan, BRILink Agen di Banyuasin Ini Permudah Transaksi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/11/3193478//bri_berdayakan_umkm_busana_muslim-I4GZ_large.jpg
UMKM Busana Muslim Ini Buktikan Kekuatan Produk Lokal di Kancah Global bersama BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/11/3193354//bri_kriti_by_lusy-eZyS_large.jpg
Lewat Pameran BRI, Kriti by Lusy Jajaki Potensi Wastra Nusantara di Pasar Mancanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement