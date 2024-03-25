Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-Bagi THR Emas

JAKARTA-Bagi-bagi THR sudah menjadi budaya turun temurun di Indonesia. Namun seringkali uang THR yang terkumpul digunakan untuk jajan atau membeli barang dengan konsumtif. Kini saatnya mengedukasi anak untuk bijak mengelola keuangan dengan baik, salah satunya dengan mengganti uang THR menjadi THR emas yang dapat dijadikan investasi masa depan.

Galeri 24 by Pegadaian, gerai retail yang menyediakan berbagai jenis emas, seperti perhiasan, logam emas dan souvenir emas. Harga produk yang dijual sangat beragam dan cenderung terjangkau, seperti logam emas baby gold dengan berat mulai 0,02 gram yang dibanderol dengan harga Rp 50 ribuan.

Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian, Zulfan Adam menyampaikan, adanya THR emas tidak hanya menjadi hal baru dan unik, namun juga menjadi solusi terbaik bagi orang tua agar dapat mengajarkan anak untuk berinvestasi sejak dini.

“THR emas ini bisa menjadi habit baru untuk para orang tua. Biasanya bagi-bagi THR berupa uang, sekarang saatnya bagi-bagi logam emas, agar nantinya THR yang dikumpulkan dapat menjadi investasi yang tidak terpengaruh oleh inflasi. Tidak perlu yang mahal, Galeri 24 punya logam emas jenis mini baby gold, walaupun gram nya kecil, namun memiliki nilai jual yang sama dengan logam emas ukuran biasanya. Anak-anak juga pasti suka design packaging-nya yg beragam,” tutur Zulfan.

Zulfan menambahkan, selain logam emas mini baby gold, Pegadaian juga memiliki produk Tabungan Emas digital yang dapat diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital. Hanya dalam satu genggaman melalui smartphone, masyarakat bisa memiliki investasi sesuai dengan yang diinginkan.

“Tabungan Emas Pegadaian diperuntukan bagi nasabah yang tidak mau repot menyimpan emas, karena pembeliannya dilakukan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital yang dapat di-download melalui Playstore maupun Appstore. Selain cepat dan mudah, nilai investasinya pun bisa dimulai dengan harga yang murah, yaitu mulai dari Rp10 ribu saja,” ujarnya.

Sebagai perusahaan jasa keuangan yang dekat dengan masyarakat, Pegadaian berkomitmen untuk membantu menyediakan berbagai solusi finansial yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Pegadaian juga mendukung upaya pemerintah dalam optimalisasi peran generasi muda yang unggul, untuk mewujudkan Indonesia Emas.

(Fitria Dwi Astuti )