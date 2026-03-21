Ditemukan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan, Potensi 505 BOPD

PT Pertamina EP (PEP) Adera Field menemukan sumur minyak baru di Struktur Abab, Sumatera Selatan. (Foto: okezone.com)

JAKARTA – PT Pertamina EP (PEP) Adera Field menemukan sumur minyak baru di Struktur Abab, Sumatera Selatan, dengan potensi produksi awal mencapai 505 barel minyak per hari (BOPD) dan 5,096 juta standar kaki kubik gas per hari (MMSCFD). Potensi tersebut diperoleh dari hasil uji alir awal pada 1 Maret 2026 terhadap sumur ABB-145 di wilayah kerja PEP Zona 4.

Setelah aliran dinyatakan stabil, tim melanjutkan pengujian dengan metode multi rate test (MRT). Hasilnya, laju produksi stabil diperkirakan berada pada kisaran 129 BOPD dan 1,8 MMSCFD saat sumur beroperasi optimal.

General Manager PEP Zona 4, Djudjuwanto, mengatakan penemuan ini merupakan hasil kerja berkelanjutan tim dalam mengembangkan potensi migas melalui inovasi dan penerapan teknologi.

“Keselamatan kerja tetap menjadi prioritas dalam setiap kegiatan, sehingga kontribusi yang diberikan dapat optimal dalam mendukung ketahanan energi nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3/2026).

Sumur ABB-145 merupakan sumur pengembangan (infill well) yang masuk dalam program rencana kerja (RK) pengeboran 2026. Proses pengeboran dimulai pada 31 Januari 2026 dan selesai pada 28 Februari 2026, termasuk tahapan komplesi.

Keberhasilan penentuan lokasi sumur ini tidak lepas dari pemanfaatan data seismik 3D terbaru yang diakuisisi pada 2023 di Lapangan Abab. Teknologi ini memberikan gambaran bawah permukaan yang lebih detail dibandingkan metode sebelumnya yang masih mengandalkan data seismik dua dimensi.

Data tersebut kemudian diintegrasikan dengan data sumur sebelumnya, seperti ABB-140 yang dibor pada 2023 dan ABB-143 pada 2025. Hasil integrasi ini menjadi dasar dalam menentukan posisi pengeboran ABB-145, sekaligus mengonfirmasi adanya potensi lanjutan reservoir di bagian timur laut Struktur Abab.