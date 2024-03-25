Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Melemah 0,14% ke Level 7.339

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |09:21 WIB
IHSG Pagi Ini Melemah 0,14% ke Level 7.339
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (25/3/2024). IHSG Hari ini dibuka koreksi sebesar 0,14% di 7.339.

Semenit berjalan, tekanan jual masih berlangsung 0,05% di 7.346,37, terbebani 93 saham yang berada di zona merah. Adapun sebanyak 190 saham masih menguat, sementara 214 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp201,49 miliar dari net-volume 224,60 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 melemah 0,25% di 994,21, indeks JII menguat 0,13% di 529,65, indeks MNC36 merosot 0,21% di 382,20, dan IDX30 jatuh 0,21% di 506,03.

