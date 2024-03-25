Sidang IMO 2024, RI Angkat Isu Serangan di Laut Merah hingga Perlindungan Lingkungan Maritim

JAKARTA - Delegasi Republik Indonesia aktif memberikan gagasan pada Sidang Komite Perlindungan Lingkungan Maritim ke-81 atau the 81st Session of the Marine Environment Protection Committee (MEPC 81) yang digelar di Markas Besar IMIO, London, Inggris pada 18-22 Maret 2024.

Pertemuan yang dipimpin oleh Harry Conway (Liberia) selaku Chair MEPC 81 dan Hanqiang Tan (Singapura) selaku Vice-Chair membahas sejumlah agenda utama antara lain penentuan elemen upaya tindakan (measures) terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GHG), pencegahan polusi laut dari kapal, efisiensi energi dari kapal, amandemen sejumlah ketentuan Konvensi Marpol, isu sampah plastik laut, perlindungan kawasan laut sensitif (PSSA) serta isu seputar perlindungan maritim lainnya

Sekretais Jenderal International Maritime Organization (IMO) Arsenio Dominguez mengecam atas serangan yang masih terus berlanjut oleh Houthi terhadap pelaut dan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah yang menyebabkan korban jatuh dan menyerukan untuk penghentian segera serangan-serangan tersebut.

Sebagian besar delegasi yang hadir pada MEPC 81 termasuk Indonesia mendukung seruan Sekjen IMO untuk penghentian segera serangan di Laut Merah oleh Houthi dan mendorong upaya-upaya penyelamatan dan mitigasi bagi korban serangan.

“Kami mengecam tindakan yang telah menyebabkan korban jiwa dari kalangan kru kapal dan berharap seluruh negara dapat menghormati keselamatan navigasi, keamanan dan keselamatan pelaut serta pelindungan terhadap lingkungan laut,” ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hartanto saat menyampaikan intervensi pada Sidang MEPC 81 dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pada MEPC 81, Indonesia juga menekankan bahwa upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di sektor pelayaran dan transisi energi tidak boleh membebani negara berkembang, terutama LDCs dan SIDS.

“Indonesia juga tegaskan bahwa pemungutan pemasukan (revenue) tidak termasuk dalam Strategi GRK 2023 sehingga tidak bersifat wajib. Negara-negara anggota kiranya dapat mengeksplorasi berbagai pilihan yang lebih luas terkait pendanaan upaya mengatasi perubahan iklim yang dirancang khusus untuk industri pelayaran,” kata Hartanto.

Lebih lanjut Indonesia berharap opsi yang dipilih harus dapat mendukung upaya transisi dan juga dapat diterima semua pihak.

Setelah melalui pembahasan yang sangat intensif, Sidang MEPC 81 berhasil menyepakati langkah maju (way forward), antara lain dalam rangka penyusunan upaya tindakan (basket of measures) terkait Penurunan Emisi GHG yang memuat upaya teknis dan ekonomi, pembentukan GESAMP-LCA Working Group, penyelenggaraan Fifth GHG Expert Workshop dalam rangka penyusunan lebih lanjut upaya tindakan, serta menyetujui kerangka LCA Correspondence Group dan rancangan outline IMO net-zero framework.

“Negara-negara anggota juga sepakat menunggu hasil kajian dampak komprehensif sebagai landasan penentuan elemen basket measures jangka menengah (mid-term),” imbuhnya.