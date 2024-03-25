Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Awas Bikin Macet, Pemudik Diminta Isi Saldo e-Toll Jangan Sampai Kurang

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |20:25 WIB
Awas Bikin Macet, Pemudik Diminta Isi Saldo e-Toll Jangan Sampai Kurang
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau agar masyarakat memperhatikan terkait kecukupan saldo tol demi menghindari antrean panjang selama musim mudik maupun balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Nah saldo kurang ini jadi masalah dari sisi traffic, karena kenapa? Karena ada jeda waktu untuk kemudian bertransaksi (pembayaran tol), apakah mengisi dulu ke tempat yang ada atau meminjam kartu yang ada di belakang,” kata kata Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Masyarakat Kementerian PUPR Tulus Abadi dikutip Antara, Senin (25/3/2024).

Tulus menekankan pentingnya memeriksa saldo tol sebelum melakukan perjalanan, terutama bagi pemudik yang menggunakan jalan tol. Langkah penting demi mencegah kemacetan dan memperlancar arus lalu lintas selama periode mudik.

Tulus mengungkapkan bahwa pengalaman dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa saldo kurang menjadi masalah serius, menyebabkan antrean panjang di gerbang tol.

Dia menyebut berdasarkan data dari Jasamarga menunjukkan bahwa selama libur Natal dan tahun baru sebelumnya, sekitar 28 ribu kendaraan mengalami kekurangan saldo di tol dari Jakarta hingga Kalikangkung di Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
