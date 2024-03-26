DKM Masjid Agung Sunda Kelapa dan AQUA Beri Edukasi Jaga Kesehatan saat Puasa

DKM Masjid Agung Sunda Kelapa dan AQUA gelar edukasi jaga kesehatan saat bulan puasa. (Foto: dok Danone/AQUA)

JAKARTA - Mengisi Ramadan 1445 H, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Sunda Kelapa menggelar kajian tentang menjaga kesehatan di bulan puasa yang dilihat dari perspektif Islam pada Kamis (21/3).

Kegiatan yang didukung oleh AQUA tersebut menghadirkan pembicara Ust. H. M. Yusuf Syah, Lc. SE. MA. dan Nutrition & Science Director AQUA dokter Tria Rosemiarti.

Dalam kesempatan itu, Ustaz Yusuf Syah mengungkapkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya di bulan puasa. "Rasulullah setiap berpuasa menganjurkan, bila tidak bisa menemukan buah kurma, maka berbukalah dengan air putih. Sunnah-sunnah juga mengajarkan seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Ustaz Yusuf Syah juga mengatakan edukasi mengenai kesehatan adalah salah satu topik yang penting untuk terus disampaikan saat bulan Ramadan.

Dengan membahas tema kesehatan di bulan puasa ini mengajarkan kepada jamaah bahwa hidup sehat itu penting, terutama dengan banyak mengkonsumsi air putih, karena manfaatnya banyak dan juga tentu bisa membersihkan pencernaan," ucapnya.

Nutrition & Science Director AQUA dokter Tria Rosemiarti turut menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan.

"Di bulan Ramadan asupan cairan tubuh tetap haris dipenuhi. Hal ini guna mencegah dehidrasi berlebihan saat puasa. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan pola 2-4-2, yaitu 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat malam hari, serta 2 gelas sebelum tidur," ujar dokter Tria.

