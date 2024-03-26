Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

DKM Masjid Agung Sunda Kelapa dan AQUA Beri Edukasi Jaga Kesehatan saat Puasa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |12:36 WIB
DKM Masjid Agung Sunda Kelapa dan AQUA Beri Edukasi Jaga Kesehatan saat Puasa
DKM Masjid Agung Sunda Kelapa dan AQUA gelar edukasi jaga kesehatan saat bulan puasa. (Foto: dok Danone/AQUA)
A
A
A

JAKARTA - Mengisi Ramadan 1445 H, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Agung Sunda Kelapa menggelar kajian tentang menjaga kesehatan di bulan puasa yang dilihat dari perspektif Islam pada Kamis (21/3).

Kegiatan yang didukung oleh AQUA tersebut menghadirkan pembicara Ust. H. M. Yusuf Syah, Lc. SE. MA. dan Nutrition & Science Director AQUA dokter Tria Rosemiarti.

Dalam kesempatan itu, Ustaz Yusuf Syah mengungkapkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya di bulan puasa. "Rasulullah setiap berpuasa menganjurkan, bila tidak bisa menemukan buah kurma, maka berbukalah dengan air putih. Sunnah-sunnah juga mengajarkan seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Ustaz Yusuf Syah juga mengatakan edukasi mengenai kesehatan adalah salah satu topik yang penting untuk terus disampaikan saat bulan Ramadan.

Dengan membahas tema kesehatan di bulan puasa ini mengajarkan kepada jamaah bahwa hidup sehat itu penting, terutama dengan banyak mengkonsumsi air putih, karena manfaatnya banyak dan juga tentu bisa membersihkan pencernaan," ucapnya.

Nutrition & Science Director AQUA dokter Tria Rosemiarti turut menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan di bulan Ramadan.

"Di bulan Ramadan asupan cairan tubuh tetap haris dipenuhi. Hal ini guna mencegah dehidrasi berlebihan saat puasa. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah dengan pola 2-4-2, yaitu 2 gelas saat sahur, 4 gelas saat malam hari, serta 2 gelas sebelum tidur," ujar dokter Tria.

DKM Masjid Agung Sunda Kelapa didukung oleh AQUA menggelar kajian tentang menjaga kesehatan di bulan puasa. (Foto: dok Danone/AQUA)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193673//alasan_tidak_bisa_cetak_emas_fisik_antam_di_pegadaian-wRvr_large.jpg
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement