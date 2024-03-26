Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antam Targetkan Jual Emas 37 Ribu Kg di 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |11:31 WIB
Antam Targetkan Jual Emas 37 Ribu Kg di 2024
Target Penjualan Emas Antam di 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menargetkan penjualan emas di 2024 meningkat. Hal ini seiring naikknya produksi emas di tahun ini.

Antam menargetkan produksi emas yang berasal dari tambang emas perusahaan sebesar 958 kg (30.800 troy oz) dengan target penjualan emas pada tahun 2024 sebesar 37.354 kg (1.200.959 troy oz) atau meningkat 43% dari capaian penjualan unaudited emas tahun 2023 sebesar 26.129 kg (840.067 troy oz).

Untuk mencapai target tersebut, Antam terus melakukan inovasi penjualan produk-produk logam mulia serta fokus pada upaya peningkatan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas sebagai instrumen lindung nilai.

Mengutip data Antam, Selasa (26/3/2024), untuk komoditas bijih bauksit, Antam menargetkan volume produksi tahun 2024 sebesar 3,47 juta wmt sesuai dengan tingkat kebutuhan bauksit pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) Tayan dan proyeksi penjualan bijih bauksit kepada pelanggan pihak ketiga.

Target produksi ini tumbuh sekitar 72% dibandingkan capaian produksi unaudited bijih bauksit tahun 2023 sebesar 2,01 juta wmt. Terkait penjualan bijih bauksit, Perusahaan menargetkan tingkat penjualan sebesar 3,05 juta wmt, meningkat 103% dibandingkan capaian penjualan unaudited bijih bauksit tahun 2023 sebesar 1,50 juta wmt. Seiring dengan larangan ekspor bijih bauksit pada tahun 2023, Perusahaan berfokus dalam pengembangan penjualan bijih bauksit di pasar domestik.

Sejalan dengan strategi Antam dalam mengoptimalkan operasi pabrik CGA Tayan serta meningkatkan volume penjualan produk-produk alumina, pada tahun 2024 Perusahaan melalui Entitas Anak, PT Indonesia Chemical Alumina menargetkan tingkat produksi alumina sebesar 160.000 ton alumina, relatif stabil dengan capaian produksi unaudited alumina pada tahun 2023 sebesar 160.940 ton alumina. Sedangkan, untuk penjualan alumina ditargetkan mencapai 170.000 ton alumina, meningkat 16% dari penjualan unaudited alumina tahun 2023 sebesar 146.238 ton alumina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193456/harga_emas_antam-cpkP_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.488.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193121/harga_emas_antam-EgFi_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 2 Januari Naik ke Rp2.502.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3193019/harga_emas-1xKm_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Januari 2026 Turun Rp13.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192751/harga_emas_antam-2woT_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan Dibanderol Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192549/harga_emas_antam-EGug_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun ke Rp2.501.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192364/harga_emas-FvN9_large.jpg
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Desember, dari Antam, UBS dan Galeri24
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement