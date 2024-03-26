Harga Masih Mahal, Emak-Emak Rela Antre 1 Jam demi Beras Murah

KOTA MALANG - Mahalnya harga beras di Kota Malang membuat pemerintah daerah terus melakukan operasi pasar. Operasi pasar dengan komoditi beras kembali digelar pada Selasa (26/3/2024) di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Di operasi pasar kali ini ada 5.000 kilogram atau 5 ton beras SPHP Bulog disiapkan. Masing-masing warga dapat membeli dua kemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sejumlah 5 kilogram, dengan harga dua kemasan sejumlah Rp102 ribu.

BACA JUGA: Jokowi Tak Menyangkal Ada Kenaikan Harga Beras Cs Jelang Lebaran

Tampak warga sudah antre sejak pukul 07.30 WIB, Selasa pagi. Mereka datang dari Kelurahan Arjowinangun dan sekitarnya, langsung berebut antre untuk mendapatkan kupon.

Warga rela antri di bawah teriknya matahari. Beberapa warga yang didominasi emak-emak itu bahkan membawa anak-anak kecil untuk antre. Nyaris satu jam jatah operasi pasar 5 ton beras itu ludes terjual dengan cepat.

BACA JUGA: Harga Beras Masih Mahal pada Ramadhan Tahun Ini

Da'iyah, salah seorang warga menuturkan, operasi pasar kali ini baru pertama kali ia dapat. Di sini ia bisa membeli beras seharga Rp102 ribu atau jika dikalkulasikan mencapai Rp51.000 untuk kemasan 5 kilogram.

"Di sini dapat murah, dapat Rp102 ribu. Kalau di luar beras masih mahal, harganya Rp75 ribu," kata Da'iyah, warga Kelurahan Arjowinangun.