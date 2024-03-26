Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Kedua Orangtua Livy Renata yang Beli Mobil Miliaran dari Hasil Donasi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |20:03 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Kedua Orangtua Livy Renata yang Beli Mobil Miliaran dari Hasil Donasi
Pekerjaan Orang Tua Livy Renata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan kedua orang tua Livy Renata yang beli mobil miliaran dari hasil donasi. Livy Renata bersama kedua orang tuanya masih menjadi buah bibir saat ini. Pasalnya, Livy baru saja memamerkan foto ibundanya bersama sebuah mobil baru.

Hal tersebut menjadi sorotan, sebab Livy dianggap telah menggunakan aplikasi Trakteer sebagai tempat mendapatkan donasi untuk membelikan mobil baru tersebut.

"Mau beliin mami mobil," tulis Livy, dalam keterangan donasinya pada akun Trakteer @livy-renata, dikutip Selasa (26/3/2024).

Lantas apa sebenarnya pekerjaan orang tua Livy Renata yang mengumpulkan donasi untuk membelikan mobil baru ibundanya. Ternyata ini pekerjaan kedua orang tua Livy Renata yang beli mobil miliaran dari hasil donasi.

Livy Renata merupakan anak dari tunggal dari pasangan Susana Rahardjo dengan S.A Haha O Aisuru, pebisnis asal Taiwan. Namun, saat ini diketahui pasangan tersebut telah bercerai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727/presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement