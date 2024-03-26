Ternyata Ini Pekerjaan Kedua Orangtua Livy Renata yang Beli Mobil Miliaran dari Hasil Donasi

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan kedua orang tua Livy Renata yang beli mobil miliaran dari hasil donasi. Livy Renata bersama kedua orang tuanya masih menjadi buah bibir saat ini. Pasalnya, Livy baru saja memamerkan foto ibundanya bersama sebuah mobil baru.

Hal tersebut menjadi sorotan, sebab Livy dianggap telah menggunakan aplikasi Trakteer sebagai tempat mendapatkan donasi untuk membelikan mobil baru tersebut.

BACA JUGA: BTN Bidik Nasabah Orang Kaya Baru Rp8 Triliun

"Mau beliin mami mobil," tulis Livy, dalam keterangan donasinya pada akun Trakteer @livy-renata, dikutip Selasa (26/3/2024).

Lantas apa sebenarnya pekerjaan orang tua Livy Renata yang mengumpulkan donasi untuk membelikan mobil baru ibundanya. Ternyata ini pekerjaan kedua orang tua Livy Renata yang beli mobil miliaran dari hasil donasi.

Livy Renata merupakan anak dari tunggal dari pasangan Susana Rahardjo dengan S.A Haha O Aisuru, pebisnis asal Taiwan. Namun, saat ini diketahui pasangan tersebut telah bercerai.