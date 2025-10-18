Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Listrik 50 Persen Ada Lagi hingga 30 Oktober 2025, Ini Syaratnya!

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |18:10 WIB
Diskon Listrik 50 Persen Ada Lagi hingga 30 Oktober 2025, Ini Syaratnya!
Diskon ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Masyarakat diimbau untuk cek kembali adanya diskon listrik yang diberikan oleh PT PLN (Persero) mulai tanggal 17 sampai 30 Oktober 2025. Diskon ini dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) kembali memberikan promo diskon tambah daya listrik sebesar 50% yang berlaku mulai 17 hingga 30 Oktober 2025.

"Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi, Sabtu (18/10/2025).

Melalui program ini, pelanggan dapat menghemat biaya penyambungan secara signifikan, yakni cukup membayar 50% dari biaya normal. Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin meningkatkan daya ke 7.700 VA hanya perlu membayar Rp3.512.625, dari biaya normal Rp7.025.250.

 

