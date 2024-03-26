Kurangi Sampah Plastik, APP Group Geber Kemasan Ramah Lingkungan

JAKARTA - Dalam suasana bulan Ramadhan yang penuh berkah, APP Group bersinergi dengan Tzu Chi APP Thamrin mengadakan kegiatan berbagi takjil bagi masyarakat sekitar, pedagang, ojek online, kurir, cleaning service, security, dan pekerja lainnya di daerah Thamrin.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap lingkungan melalui penggunaan kemasan yang ramah lingkungan.

Managing Director APP Group sekaligus Pembina Tzu Chi APP Thamrin Suhendra Wiriadinata mengungkapkan, pihaknya percaya bahwa berbagi kebahagiaan, terutama di bulan Ramadan, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian dan kebersamaan di antara semuanya.

“Dengan berbagi takjil yang dikemas secara ramah lingkungan, kami juga ingin menyampaikan pesan penting lainnya, tentang pentingnya menjaga bumi kita. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk mempraktikkan nilai-nilai filantropi dan keberlanjutan secara bersamaan,” tuturnya.

Takjil yang dibagikan dikemas dengan menggunakan produk kertas Foopak Greaseproof dan Enza dari APP Group, yang dirancang khusus untuk menjadi solusi pengganti plastik sekali pakai. Kedua jenis kemasan ini menawarkan keunggulan seperti dapat didaur ulang dan kompos, aman untuk kontak langsung dengan makanan, serta telah tersertifikasi FDA dan ISEGA.