5 Aksi Emiten Hari Ini, dari RUPS ADMF hingga Dividen NISP

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten melakukan aksi korporasi hari ini. Setidaknya ada sembilan emiten yang menggelar aksi korporasi.

Di antaranya PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melansir BEI, Rabu (27/3/2024), Tunai Bank Mega Tbk pembayaran dividen tunai interim.

BACA JUGA: IHSG Berpotensi Menguat Didorong Saham Big Caps

Berikut aksi emiten yang disampaikan hari ini:

1. ADMF

Pemberitahuan RUPS Rencana 31-12-2023 Adira Dinamika Multi Finance Tbk akan disampaikan pada saat Pemanggilan RUPS.