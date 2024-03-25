Papan Pemantauan Khusus BEI Tahap II Berlaku, Ada 11 Kriteria Saham

Papan Pemantauan Khusus BEI Tahap II Berlaku (Foto: BEI)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi memberlakukan Papan Pemantauan Khusus (PPK) dengan skema perdagangan full call auction (FCA) per hari ini, Senin (25/3/2024).

Melansir data di website BEI pukul 11:51 WIB, sebanyak 220 saham telah terjaring dalam PPK. Skema full call auction adalah pemberlakuan tahap 2, setelah sebelumnya mekanisme PPK dilakukan secara hybrid, yakni call auction hanya tertuju pada saham-saham dengan kriteria likuiditas rendah.

Bursa mengonfirmasi transaksi ratusan saham itu telah dilakukan secara call auction sejak bel pembukaan pagi tadi.

“Iya, harapannya memang untuk perlindungan investor,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy.

Call auction adalah mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu, kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Secara berurutan fase transaksinya yakni Order Collection, Random Closing, lalu Order Matching.

Yang membedakan call auction dengan perdagangan saham biasa (continuous auction) adalah soal volatilitias, dan sensitivitas terhadap order hingga ukuran. Melalui call-auction, pesanan beli/jual tidak diperdagangkan secara langsung, melainkan menunggu fase perjumpaan (matching).

Sejumlah ketentuan perdagangan saham-saham dalam PPK cukup berbeda dari metode yang biasa, salah satunya adalah maksimal auto rejection (ARA dan ARB) sebesar 10%. Batasan harga minimum saham-saham dalam PPK juga Rp1.

Terdapat 5 sesi dalam mekanisme ini, dengan pengecualian untuk hari Jumat yang hanya terdapat 4 sesi.

Berikut adalah sesi waktu perdagangan full call auction beserta fasenya:

Session 1

Order Collection: 09.00.00 - 09.55.00

Random Closing: 09.53.00 - 09.55.00

Order Matching: 09.55.01 - 09.59.59

Session 2

Order Collection: 10.00.00 - 10.55.00

Random Closing: 10.53.00 - 10.55.00

Order Matching: 10.55.01 - 10.59.59

Session 3

Order Collection: 11.00.00 - 11.55.00

Random Closing: 11.53.00 - 11.55.00

Order Matching: 11.55.01 - 11.59.59

Break Session: Penutupan Sesi

Session 4

Order Collection: 14.00.00 - 14.55.00

Random Closing: 14.53.00 - 14.55.00

Order Matching: 14.55.01 - 14.59.59

Session 5

Order Collection: 15.00.00 - 15.55.00

Random Closing: 15.53.00 - 15.55.00

Order Matching: 15.55.01 - 16.00.00

Post Trading : 16.01 - 16.15

Implementasi Papan Pemantauan Khusus tahap II merupakan tindak lanjut dari Papan Pemantauan Khusus tahap I (hybrid call auction) yang telah diimplementasikan sejak 12 Juni 2023.

Implementasi Papan Pemantauan Khusus bertujuan untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi investor dan meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu sebagai upaya meningkatkan pelindungan investor di Bursa Efek Indonesia.

Pada implementasi full periodic call auction, seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara periodic call auction yang terdiri dari 5 sesi periodic call acution dalam satu hari.